Liverpool speelt chagrijn van zich af dankzij Mané en ‘supersave’ Milner

Het Liverpool van basisklanten Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum leek lange tijd onaantastbaar, maar de laatste weken zit er wat zand in de motor. In de Champions League werd er met 1-0 verloren bij Atlético Madrid, daarna was Watford in de competitie zelfs met 3-0 te sterk, waarna er midweeks met 2-0 werd verloren bij Chelsea in het toernooi om de FA Cup.

Ook het thuisduel van zaterdag begon dramatisch, want na nog geen tien minuten nam de ploeg van Nathan Aké de leiding. Liverpool-verdediger Joe Gomez liet zich simpel wegzetten door een duw van Callum Wilson, die een paar tellen later bij de tweede paal klaarstond om de 0-1 binnen te tikken. Niet veel later was het bijna 0-2, maar een kopbal van Aké werd door keeper Adrián (de vervanger van de geblesseerde Alisson Becker) met de grootst mogelijke moeite gekeerd.

In de 25ste minuut werd Liverpool vervolgens flink in het zadel geholpen. De al vroeg ingevallen verdediger Jack Simpson (voor de geblesseerd geraakte aanvoerder Steve Cook) besloot van achteruit in te dribbelen, maar verloor de bal zeer knullig aan Sadio Mané. De Senegalees gaf de bal daarna aan Mohamed Salah, die de 1-1 precies in de hoek schoof.

Vliegende ingreep

Mané was na ruim een halfuur zelf de doelpuntenmaker, wéér met grote dank aan Bournemouth zelf. Van Dijk onderschepte een matige breedtepass, waarna het bij de bezoekers achterin helemaal open lag. De captain van Oranje verstuurde direct een dieptepass, voor Mané was het binnenschieten van de 2-1 vervolgens een koud kunstje.

Na een uur leek het 2-2 te worden toen Ryan Fraser de bal met een boogje over Adrián schoot, maar James Milner redde The Reds. Net voordat de bal over de lijn zou gaan, kwam de routinier met een vliegende ingreep waarmee hij diezelfde bal uit de doelmond werkte. Dat bleek goud waard, want 2-1 was ook de eindstand.

Daardoor heeft Liverpool nog maar drie overwinningen nodig om de landstitel definitief binnen te slepen. De voorsprong op achtervolger Manchester City bedraagt nu 25 punten, al heeft City twee duels minder gespeeld.