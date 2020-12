Liverpool trekt Duitse dokter aan voor herstel Van Dijk

Zeker elf Europese landen op WK vrouwen in 2023

24 december Aan het volgende WK voor voetbalsters in 2023 doen zeker elf landen uit Europa mee. Dat kunnen er zelfs twaalf worden, want na de Europese kwalificatiereeks worden in een intercontinentale play-off nog eens drie tickets voor de mondiale eindronde verdeeld. De FIFA heeft het deelnemersveld voor het volgende WK uitgebreid van 24 naar 32 landen.