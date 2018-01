Liverpool verliest in bizar duel van West Brom

Kane voorkomt afgang Spurs met late treffer

27 januari Harry Kane heeft een stevige afgang van Tottenham Hotspur in de vierde ronde van de FA Cup weten te voorkomen. Tegen het onbeduidende Newport County, uitkomende in de vierde divisie, maakte de topschutter ongeveer tien minuten voor tijd de 1-1. In een replay mogen de Spurs nu proberen in eigen huis af te rekenen met de veredelde amateurs uit Wales.