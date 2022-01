Liverpool verslaat Arsenal en mag ‘eindelijk’ weer naar Wembley

Door Sjoerd Mossou



Met gebalde vuisten stond Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk na afloop voor het uitvak met Liverpool-fans, achter het doel, met duizenden tegelijk afgereisd naar Noord-Londen. Het mocht dan slechts het ‘tweede’ bekertoernooi van Engeland betreffen, de feestvreugde was er donderdagavond niet minder om.



Voor het eerst sinds 2016 mag Liverpool weer naar Wembley, eind februari, voor een finale tegen het al geplaatste Chelsea. Slechts een kwartier had de ploeg van Jürgen Klopp het echt moeilijk in het Emirates Stadium. Daarna, geholpen door een fraai openingsdoelpunt van Diogo Jota, was Liverpool in vrijwel alle opzichten de baas op het veld.

Volledig scherm Liverpool viert het feest. © REUTERS

Slechts Alexandre Lacazette kreeg na rust nog een goede kans, weggelopen uit de rug van Van Dijk, maar de spits schoot ongecontroleerd en hoog over. Tien minuten voor tijd besliste Jota de wedstrijd met zijn tweede goal, in eerste instantie teruggefloten voor buitenspel, maar na interventie van de VAR was het alsnog 0-2.



Het halve finale-duel leidde op voorhand nog tot controverse en cynisme in Engeland, aangezien Arsenal met zo ongeveer de sterkst denkbare opstelling aantrad. Curieus, want vier dagen eerder had de Londense club nog een afgelasting afgedwongen tegen aartsrivaal Tottenham Hotspur, naar eigen zeggen vanwege een te hoog aantal Covid-besmettingen.

Vraagtekens

In het halve finale-duel om de League Cup kon manager Mikel Arteta echter opeens weer beschikken over een vrijwel compleet team: iets wat volop vraagtekens opriep onder supporters én collega-clubs, die het speelschema in de Premier League steeds verder uit balans zien raken. ,,Heel vreemd allemaal’’, vond Spurs-manager Antonio Conte, maar volgens Arteta was het allemaal precies volgens protocol gegaan.



Het weerhield Arsenal er bovendien niet van om meteen furieus van start te gaan tegen Liverpool. Lacazette raakte de lat via een fraaie vrije trap, maar kort daarna kregen de bezoekers overtuigend grip op de wedstrijd. Eerst werd een doelpunt van Joël Matip nog afgekeurd, niet veel later opende Jota de score met een handige solo, ingeleid door een schitterende hakbal van Roberto Firmino.

Na rust scoorde de Portugese aanvaller wederom, nu fraai weggestuurd door Trent Alexander-Arnold op de rand van buitenspel. Toen de VAR het doelpunt in tweede instantie alsnog goedkeurde, kon het feest in het Liverpool-vak definitief beginnen: 0-2. Bovenal Arsenal-invaller Thomas Partey baarde daarna nog opzien, door kort na zijn invalbeurt twee domme gele kaarten te pakken. Voor veel thuissupporters aanleiding om alvast richting huis te vertrekken.