Liverpool verslaat Spurs opnieuw, United boekt eindelijk weer uitzege

Het viertal wilde weg, maar moest uiteindelijk knarsetandend in Londen blijven. Pochettino, anders dan zijn collega Jürgen Klopp niet in het bezit van een brede selectie, moest hen noodgedwongen weer opstellen. Tegen Liverpool brak de Argentijn dit op. Rechtsback Serge Aurier, die ook mocht vertrekken, veroorzaakte op onbeholpen wijze een strafschop waaruit Mohamed Salah de winnende treffer maakte (2-1).

Liverpool speelde eveneens in een bijna identieke opstelling als in het Estadio Metropolitano, maar het verschil zat hem in de gretigheid. Mané, in beeld bij Real Madrid, gaf voor het duel aan het liefst zijn loopbaan op Anfield af te sluiten. Bij Tottenham Hotspur lijkt vrijwel iedereen niet te kunnen wachten zijn koffers te pakken. Ook Pochettino lacht bijna niet meer. De Argentijn zit met lange tanden in de dug-out.

Tottenham Hotspur, nu elfde in de Premier League, moet opnieuw beginnen. Door de lessen van Ferguson naast zich neer te leggen, is de aansluiting met de top verloren gegaan. De Champions League-finale lijkt niet meer dan een herinnering uit een ver verleden.

United wint eindelijk weer uitduel

Manchester United won met 1-3 bij Norwich City, waar doelman Tim Krul in de eerste helft twee penalty's stopte. Door de missers van Marcus Rashford en Anthony Martial bleef het 0-2 bij rust. Scott McTominay en Marcus Rashford hadden met goals in de 21ste en 30ste minuut al voor de voorsprong gezorgd. Anthony Martial maakte in de 73ste minuut de 0-3 op Carrow Road, waar Onel Hernandez de supporters van Norwich City in de 88ste minuut toch nog even kon laten juichen en hopen op een comeback. Die kwam er niet, waardoor Manchester United voor het eerst sinds 27 februari (1-3 bij Crystal Palace) eindelijk weer eens een uitwedstrijd won. De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer klom door die zege bovendien van plek 15 naar plek 7 in de Premier League.