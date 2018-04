Liverpool verspeelt zege na knappe comeback West Brom

Trainer Jürgen Klopp droeg zijn elftal bij hoge uitzondering op het gaspedaal niet diep in te trappen. Liverpool mocht geen flintertje energie te veel verbruiken. De krachten moesten worden gespaard voor het duel van dinsdag met AS Roma op Anfield, het eerste deel van het tweeluik in de halve finale van de Champions League. Wie een pijntje had, kreeg rust tegen de hekkensluiter in de Premier League.



Zodoende vormde Virgil van Dijk de leider van een gelegenheidsdefensie. Dejan Lovren, Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson, zijn drie vaste kompanen, zaten op de bank. Kalm stuurde de Nederlander hun vervangers aan. Met een armgebaar of een kort bevel. Zijn eigen spel leed er niet onder. Net als Georginio Wijnaldum, op zijn oude niveau na een buikvirus, viel hij nauwelijks op geen fout te betrappen.