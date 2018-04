Liverpool wint ook in Manchester en gaat naar laatste vier

Door Mikos Gouka



De rollen waren vanavond een helft lang volledig omgedraaid in vergelijking met het spektakelstuk een week geleden op Anfield Road. Toen was Liverpool aan zet en stond de 3-0 uitslag na een half uur Full Gas Fussball van de ploeg van Jügen Klopp al op het scorebord. Dit keer was het Manchester City dat het gaspedaal intrapte.



Klopp stond vanavond lange tijd met open mond te kijken naar het tempo dat Manchester City ontwikkelde. City nam Liverpool vanaf het allereerste fluitsignaal in een wurggreep. En de 1-0 viel zo snel dat de aanhang van Liverpool letterlijk even moest slikken. Virgil van Dijk speelde een negatieve hoofdrol bij de openingstreffer. De centrumverdediger kreeg een zetje van Raheem Sterling. De Brabander hield in en wachtte tevergeefs op het fluitje van Spaanse scheidsrechter Mateu Lahoz. Een fractie later schoot de Braziliaan Gabriel Jesus de 1-0 binnen.



De houding van Van Dijk bij de 1-0 was voor rust eigenlijk de houding van heel Liverpool in het Etihad Stadion. Manchester City bepaalde, maar de zo vurig gewenste 2-0 bleef uit. Eerst omdat een spetter van Bernardo Silva slechts tegen de paal kwam. En niet veel later omdat de Spaanse arbitrage volledig faalde. Arbiter Mateu Lahoz miste samen met al zijn assistenten dat Leroy Sane bij zijn doelpunt was aangespeeld door James Milner van Liverpool. De Duitser scoorde, maar de Spaanse arbiter annuleerde de treffer ten onrechte.



Dat was voor Pep Guardiola aanleiding om halverwege verhaal te halen en Mateu Lahoz stuurde de manager van de koploper in de Premier League zonder pardon naar de tribune. Assistent Mikel Arteta moest na rust de honneurs waarnemen, in een poging om alsnog de 3-0 van Anfield Road weg te poetsen.



Daar kon kort na rust dan definitief een streep doorheen. Aan de basis van de 1-1 stond Georginio Wijnaldum, die sowieso goed speelde. Sadio Mané leek op weg naar de gelijkmaker, maar doelman Ederson Morais kon nog ingrijpen. Mo Salah, wie anders, was echter attent en op bijzonder koelbloedige wijze stifte de Egyptenaar de 1-1 binnen. Roberto Firmino maakte het in de 77ste minuut nog erger door de 1-2 binnen te werken. Klopp vierde groot feest, zich realiserend dat Liverpool de halve finale van het miljoenenbal had bereikt. Voor Manchester City was er ondanks de flitsende start uiteindelijk weer sprake van een verloren avond. Het waren zes inktzwarte dagen voor de club. Een week geleden was er de oorwassing op Anfield Road en afgelopen zaterdag de mislukte kampioenswedstrijd waarin uitgerekend stadgenoot Manchester United een 2-0 achterstand omboog in een 2-3 winst.



Manchester City won dit seizoen de League Cup en zal eerdaags de Premier League binnenhengelen. Bovendien kreeg de ploeg volop schouderklopjes voor de aanvallende manier van voetballen. Maar de uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League zal nog lang pijn blijven doen.



Voor Liverpool is er de droom om na 2005 weer eens de hoofdprijs van Europa op te mogen tillen. Toen werd AC Milan geklopt na een 3-0 achterstand. Bovendien geven Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk het miljoenenbal een fraai Nederlands tintje. Van Dijk herstelde zich vanavond snel na zijn fout, Wijnaldum was een steunpilaar op het middenveld.