Liverpool wint opnieuw en levert unieke prestatie

In spoor van PSG Supersub Strootman bezorgt Marseille zege in topper bij Stade Rennes

10 januari De spelers en supporters van Olympique Marseille mogen blijven dromen van de elfde landstitel in de clubhistorie. Kevin Strootman viel vanavond in de 82ste minuut in en maakte twee minuten later de winnende 0-1 in de uitwedstrijd bij nummer drie Stade Rennes.