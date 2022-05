Liverpool woedend na chaotische taferelen in Parijs: ‘Het was een puinhoop’

Zege Real

Real Madrid won voor de 14de keer de Europese hoofdprijs. De Koninklijke klopte Liverpool met 1-0 door een treffer van Vinícius Júnior. Lees hier onze analyse.

De Engelse voetbalclub laat weten ‘zeer teleurgesteld te zijn over de problemen met de toegang tot het stadion’ waarvan de fans van Liverpool het slachtoffer zijn geworden. ,,Dit is de allergrootste wedstrijd in het Europese voetbal en supporters horen niet de ervaringen te beleven die ze hier beleefd hebben. We hebben een officieel onderzoek aangevraagd naar de oorzaken van deze onaanvaardbare problemen.”

De UEFA laat weten ‘sympathie te hebben met degenen die door deze gebeurtenissen zijn getroffen en zal deze zaken met spoed bekijken samen met de Franse politie en autoriteiten, en met de Franse voetbalbond’. Volgens de Europese voetbalunie ontstonden de problemen door valse kaarten.

Trainer Jürgen Klopp hoorde via-via van wat zich buiten het Stade de France had afgespeeld. ,,Ik heb mijn familie nog niet gesproken, maar ik hoorde dat families van spelers veel problemen hadden om het stadion in te komen”, aldus de Duitser. “Ik heb wat dingen gehoord die niet fijn zijn. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er mis is gegaan.”

,,Het was echt een puinhoop”, zei linksback Andy Robertson, nadat hij enkele bekenden had gesproken. ,,Een vriend van me kreeg te horen dat zijn ticket nep was. Ik kan je verzekeren dat daar geen sprake van was. Supporters probeerden op tijd in het stadion te komen en raakten in paniek. Het is onacceptabel om dan traangas naar die mensen te spuiten. Het was een verschrikkelijke ervaring voor onze supporters en families. De Champions League moet een feestje zijn, maar dat was het niet. Dit was geen fijne finale om bij te zijn.”

De politie van Liverpool liet zich op Twitter bijzonder kritisch uit over de Franse organisatie. ,,Dit was de slechtste Europese wedstrijd die ik ooit heb meegemaakt”, zei een afgevaardigde van de politie.

Voormalig Engels international Gary Lineker twitterde: ,,Het is onmogelijk het stadion binnen te komen. Dit is erg gevaarlijk. Een absoluut bloedbad. Ik weet niet zeker of het mogelijk is om een slechter georganiseerd evenement te houden.” Ook ooggetuige Sander Westerveld, oud-keeper van Oranje en als voormalig doelman van Liverpool aanwezig in Parijs, was kritisch. ,,Wat een waardeloze organisatie.”

Na de wedstrijd was het op diverse plekken onrustig in de Franse hoofdstad. Franse media melden dat de politie 68 arrestaties heeft verricht buiten het stadion en bij de twee fanzones die waren ingericht voor de Engelse en Spaanse supporters. Er zijn 238 mensen gewond geraakt. In bijna alle gevallen zou het gaan om lichte verwondingen en zijn slachtoffers ter plaatse behandeld door hulpverleners.

