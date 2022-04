Liverpool zonder Roberto Firmino tijdens ‘gigantische wedstrijd’ tegen Villarreal

Verder heeft Klopp geen nieuwe blessuregevallen en dus kan Liverpool met een nagenoeg fitte selectie beginnen aan de wedstrijd tegen Villarreal. Woensdag staat in Engeland de eerste halve finale van de Champions League op het programma. De return is volgende week dinsdag in Spanje.

Liverpool won het toernooi onder Klopp in 2019, maar de Duitse coach blijft het bijzonder vinden om in de halve finale te staan: ,,Het is een gigantische wedstrijd. We moeten ervan genieten en koesteren dat we zo ver zijn gekomen.”