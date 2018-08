Lloris door het stof wegens dronken rijden

,,Dronken rijden is volledig onacceptabel'', zegt de keeper, die vorige maand als aanvoerder van het Franse elftal in Moskou de wereldbeker in ontvangst mocht nemen. ,,Ik neem alle verantwoordelijkheid op me. Dit is niet het voorbeeld dat ik wil zijn. Vanuit de grond van mijn hart bied ik mijn verontschuldigingen aan aan mijn familie, mijn teamgenoten, de manager en alle fans.''