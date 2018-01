Locadia: Ik kijk elke wedstrijd in de Premier League

Jürgen Locadia is gepresenteerd aan het publiek in Brighton en mocht ook gelijk voor de camera's verschijnen voor zijn eerste interview. Hij zei in het Engels dat er een droom voor hem uitkomt. ,,Ik ben geobsedeerd door voetbal en keek zodoende elke wedstrijd van de Premier League als ik thuis was."