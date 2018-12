Locadia is eindelijk los bij Brighton: ‘Wil niet verhuurd of verkocht worden’

Locadia gelooft in zijn kansen bij Brighton & Hove Albion, de huidige nummer dertien in de Premier League. ,,Ik wil niet verhuurd of verkocht worden in januari. Dat is niet mijn plan”, zei de 25-jarige voetballer. De aanvaller scoorde de winnende treffer tegen Everton afgelopen zaterdag. Het was zijn tweede doelpunt in twee duels, nadat Locadia op Boxing Day ook al scoorde bij het 1-1 gelijkspel tegen Arsenal. In zijn voorgaande twintig duels scoorde Locadia twee keer (waarvan één keer in de FA Cup) voor Brighton, dat hem op 19 januari van dit jaar voor 17 miljoen euro overnam van PSV. ,,Ik heb duidelijk aangegeven dat ik wil spelen en dat ik denk dat mijn plaats hier in Brighton is. Ik weet dat ik een lastige periode had toen ik niet speelde, maar ik heb in de laatste twee wedstrijden laten zien dat ik het verdien om hier te staan.”