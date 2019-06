Lof voor Ronaldo: ‘Drie treffers? Niets nieuws voor hem’

Voor Manchester City-speler en ploeggenoot Bernardo Silva kwam de trefzekere show van Ronaldo, die drie keer feilloos raak knalde, niet echt onverwacht. ,,We raken eraan gewend'', merkte de middenvelder van Manchester City nuchter op. ,,Hij doet dit al zoveel jaren. Daardoor is het voor niemand nu nog een verrassing. Hij maakte er drie, nou, niks nieuws voor hem. Hij is al zo vaak de man die het verschil maakt.''



Ronaldo, die in de laatste drie minuten twee keer scoorde, staat nu op 689 treffers in alle competities en op 88 goals als international. ,,Het was zeer spannend in de slotfase'', gaf de Portugese verdediger Ruben Dias toe. ,,Het was duidelijk dat wie er zou scoren de wedstrijd ook zou winnen. Gelukkig stond op dat moment Ronaldo bij ons op.” Ruben Neves voegde daaraan toe: ,,Cristiano Ronaldo is de beste speler ter wereld en heeft dit nogmaals aangetoond. Het is een genoegen om met hem te spelen.”



