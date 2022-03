Loodst Ronaldo Manchester United langs Atlético Madrid?

Europa League Barça krijgt Galatasa­ray niet op de knieën, Van Bronck­horst wint ruim met Rangers

FC Barcelona heeft thuis het verschil tegen Galatasaray in de achtste finales van de Europa League nog niet kunnen maken. De ploeg van coach Xavi bleef in Camp Nou tegen de nummer twaalf van de Turkse Süper Lig steken op 0-0. Volgende week volgt de return in Istanbul.

11 maart