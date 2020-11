Löw lijkt te mogen blijven na crisisberaad: ‘Pijnlijke nederlagen horen bij verjongingsproces’

Keller wilde niets zeggen over het crisisoverleg, maar laat op de website van de DFB weten vertrouwen te houden in de route richting het EK. ,,We beleefden gisteren een gitzwarte avond, die mij, de coach, de spelers en de fans veel pijn deed”, schrijft de voorzitter. ,,Ik was in de kleedkamer na het laatste fluitsignaal en voelde de immense teleurstelling, maar ook de wil om dit recht te zetten.”

Volgens Keller is het verlies deels te verklaren door de verjonging die na het mislukte WK van 2018 is ingezet. ,,We hebben een bewuste keuze gemaakt om de ploeg opnieuw op te bouwen, met veel jonge spelers met enorm veel potentie. Zoals we gisteren zagen is het een route die gepaard kan gaan met pijnlijke nederlagen. Ons jonge team kan hier sterker uit komen, nadat we deze wedstrijd, waarin niet alleen de passie ontbrak, grondig geanalyseerd hebben en de nodige conclusies hebben getrokken.”

Bierhoff steunde Löw gisteren al publiekelijk. Hij had het over een ‘harde analyse maken’, maar zei ook dat er “nog steeds volledig vertrouwen is. Deze wedstrijd verandert daar niets aan.”

Tot het EK komt de Duitse nationale ploeg nog maar één keer bijeen, in maart. Op het EK wacht een loodzware poule met titelverdediger Portugal, wereldkampioen Frankrijk en Hongarije.

Bekijk de samenvatting van Spanje - Duitsland.