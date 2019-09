Löw na moeizame zege Duitsland: ‘Weg naar de top niet makkelijk’

,,We stonden onder druk en hadden het moeilijk in de eerste helft. Ik heb in de rust gezegd: het staat 0-0, rustig blijven. In de tweede helft speelden we beter”, zei Löw na de zege in Belfast (0-2).

,,Uiteindelijk draait het in deze kwalificatiereeks steeds om de punten. We hebben er weer drie gepakt, daarmee kunnen we tevreden zijn”, zei Löw, wiens elftal vrijdag in Hamburg na rust bij vlagen werd weggetikt door het Nederlands elftal. Ook de Duitsers zitten na het zo teleurstellend verlopen WK van vorig jaar in een ‘overgangsfase’. Löw bouwt aan een nieuwe ploeg met veel jonge talenten. ,,De weg naar de top is niet makkelijk, maar zulke moeilijke wedstrijden helpen om beter te worden. Volgend jaar zullen we zien waar we staan.”