Luis Sinisterra beleeft vervelend basisdebuut bij Leeds United

Hij schudde met het hoofd en greep naar zijn hamstring: Sinisterra baalde stevig van zijn eerste minuten als basisspeler van Leeds United. De Colombiaan moest het veld vroegtijdig verlaten. Hoewel onderzoek nog moet uitwijzen hoe groot de schade is bij de aanvaller liet coach Jesse Marsch weten dat de blessure niet al te ernstig is. Hij sprak van ,,een lichte hamstringblessure".

Sinisterra leverde Feyenoord deze zomer een recordbedrag op. De 23-jarige Colombiaan vertrok voor 25 miljoen euro naar de Premier League-club. Daarmee is de aanvaller de nieuwe recordverkoop van de Rotterdammers. Tot deze zomer was Dirk Kuyt met 18 miljoen euro (naar Liverpool) de recordtransfer van Feyenoord.

De oefenwedstrijd in het Australische Perth eindigde uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel. Pascal Struijk had een basisplek bij Leeds United terwijl Crysencio Summerville inviel. De twintigjarige Nederlander speelde tevens een belangrijke rol bij de goal van The Whites. Summerville werd onderuit gehaald in het zestienmetergebied en versierde daarmee een penalty. Rodrigo benutte de strafschop, waarna Jean-Philippe Mateta de eindstand namens Crystal Palace op 1-1 bepaalde.