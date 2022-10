Luis Sinisterra krijgt eerste rode kaart in carrière na onhandige actie tegen Aston Villa

Dader bekent aanval op PS­G-speelster: ‘Ik heb haar geslagen met een ijzeren staaf’

Er zijn nieuwe onthullingen in de bizarre zaak die het Franse vrouwenvoetbal in de ban houdt. PSG-speelster Kheira Hamraoui (31) werd vorig jaar uit haar auto gesleurd en toegetakeld door twee gemaskerde mannen, vermoedelijk in opdracht van haar ploegmate Aminata Diallo (26). Eén van de twee daders heeft nu bekend dat hij de voetbalster met een ijzeren staaf heeft geslagen.

29 september