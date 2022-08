Luis Suárez flikt het meteen en scoort bij rentree in Uruguayaanse competitie

In de tweede helft kwam Suárez in de ploeg en maakte in de 58ste minuut uit een corner van Brian Ocampo met zijn hoofd de 3-0. Het was de tweede competitiewedstrijd voor Nacional. De eerste had de club met 2-1 verloren van Maldonado.

Suárez had eerder in de week officieel zijn rentree gemaakt bij Nacional. De 35-jarige aanvaller speelde een kwartier mee in het thuisduel tegen het Braziliaanse Atletico Goianiense in de kwartfinale van de Copa Sudamericana, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg met 0-1 verloor.

Suárez debuteerde in 2005 in het eerste elftal van Nacional. Een jaar later vertrok hij naar FC Groningen. Vervolgens was hij succesvol met Ajax, Liverpool, FC Barcelona en Atlético Madrid. Suárez wil zich bij Nacional voorbereiden op het WK in Qatar. Hij is met 65 doelpunten topscorer van de nationale ploeg van Uruguay.

