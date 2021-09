Luis Suárez redt Atlético Madrid met twee late goals tegen Getafe

VideoAtlético Madrid heeft de uitwedstrijd bij Getafe met 1-2 gewonnen. Luis Suárez was de held van de avond voor de titelverdediger in La Liga met twee late goals.

Getafe kwam kort voor rust op voorsprong in het Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Na zeldzaam gegrabbel van Atlético-keeper Jan Oblak werd de bal opnieuw voor het doel gebracht, waarna de Servische verdediger Stefan Mitrović van de rand van het strafschopgebied hard raak kopte via de binnenkant van de paal: 1-0. Het was voor Getafe de eerste goal in twintig confrontaties met Atlético Madrid. De laatste keer dat een speler namens Getafe scoorde tegen Atlético was op 6 november 2011, toen Getafe met 3-2 won.



Een kwartier voor tijd kreeg Carles Aleñá (overgekomen van FC Barcelona) zijn tweede gele kaart van de avond, slechts acht minuten nadat hij voor het eerst geel had gekregen. Tegen de tien man van Getafe scoorde Luis Suárez drie minuten later al. Op aangeven van verdediger Mario Hermoso werkte hij op fraaie wijze de 1-1 binnen. Atlético leek daarna genoegen te moeten gaan nemen met een gelijkspel in Getafe, maar in de 91ste minuut kopte Suárez ook nog een voorzet van de Kroatische back Šime Vrsaljko binnen bij de tweede paal: 1-2.

Het was voor de 34-jarige spits uit Salto zijn derde goal van dit seizoen. Vorig seizoen had de Uruguayaan met 21 treffers in 32 competitieduels ook al een grote bijdrage in de landstitel van de ploeg van Diego Simeone. In de zes jaar daarvoor was de voormalig spits van FC Groningen, Ajax en Liverpool goed voor 198 goals in 283 duels voor FC Barcelona. Die club besloot hem kort na de komst van Ronald Koeman echter gratis te laten vertrekken naar een titelconcurrent, een beslissing die Barcelona duur kwam te staan.

Atlético Madrid gaat nu aan kop in La Liga met 14 punten na zes duels. Real Madrid heeft een punt minder na vijf gespeelde wedstrijden. De ploeg van coach Carlo Ancelotti speelt woensdagavond (22.00 uur) de thuiswedstrijd tegen Real Mallorca.

Getafe is de zesde ploeg in de historie van La Liga met nul punten na zes duels. Deportivo Alavés staat na vier duels nog op nul punten, maar speelt woensdagavond de uitwedstrijd bij RCD Espanyol in Barcelona.

