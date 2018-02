Lukaku en Sánchez topduo bij Man U, Hoedt en Pröpper winnen

United maakte meteen duidelijk waar het voor gekomen was. Al na acht minuten werd Jesse Lingard de diepte ingestuurd, maar Huddersfield-keeper Lössie voorkwam een vroege achterstand. Het eerste kwartier was éénrichtingsvoetbal, maar scoren lukte niet.

Alexis Sanchez speelde zijn eerste wedstrijd voor United op Old Trafford en kreeg de handen op elkaar met enkele fraaie acties. De 1-0 leek slechts een kwestie van tijd, onder meer omdat Lingard ging liggen en een penalty vroeg, maar de scheids legde de bal niet op de stip. United mocht aan de koffie met een brilscore. Na rust voerden de Mancunians de druk op, wat in de 55ste minuut resulteerde in een doelpunt. Mata leverde een voorzet op maat tot bij Romelu Lukaku, die de bal hard voorbij Lössl schoot: 1-0. In de 68ste minuut kreeg United een penalty toegekend. Sánchez zette zich achter de bal en mistte in eerste instantie, maar de Chileen schoot in de rebound toch raak: 2-0.