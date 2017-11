Lukaku reageert op kritiek: 'Ik ben hier op de juiste plek'

Kuipers fluit WK-playoff tussen Griekenland en Kroatië

11:18 Scheidsrechter Björn Kuipers is aangesteld voor de interland tussen Griekenland en Kroatië op zondag 12 november. Het duel in Piraeus is de return van de play-off om een plek op het WK voetbal volgend jaar in Rusland.