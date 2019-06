Lukaku, topscorer onder de internationals

Romelu Lukaku staat vaak ter discussie, maar telkens weer bewijst hij zijn waarde voor de Belgische nationale ploeg. De goalgetter heeft sinds zijn debuut in maart 2010 46 goals gemaakt in tachtig wedstrijden. Vooral de laatste tijd is Lukaku op dreef met 25 doelpunten in de laatste 21 wedstrijden (sinds 31 augustus 2017). Wereldwijd zijn er weinig internationals die aan deze productiviteit kunnen tippen. In vergelijking met andere doelpuntenmakers uit aan de UEFA en CONMEBOL gelieerde landen – data van andere voetbalfederaties is incompleet – is Lukaku met stip de nummer één.