Lukebakio met hattrick de beul van München, koploper Dortmund wint nipt

BundesligaBayern München heeft opnieuw pijnlijk puntverlies geleden in de Bundesliga. De recordkampioen leek op een eenvoudige zege af te stevenen tegen Fortuna Düsseldorf, maar Dodi Lukebakio besloot daar met een hattrick anders over: 3-3. Koploper Borussia Dortmund won nipt van FSV Mainz 05.

Koploper Dortmund had het de hele wedstrijd ontzettend moeilijk met de middenmoter in de Bundesliga. De veel scorende spits Paco Alcacer maakte na 66 minuten de 0-1, maar vier minuten later maakte Robin Quaison alweer de gelijkmaker voor Mainz. Maar aan het eind van het verhaal kon Dortmund toch lachen. Lucas Piszczek maakte een kwartier voor het einde de beslissende 1-2, waardoor Dortmund nu op dertig punten staat na twaalf duels.

Bayern, waar Arjen Robben op de bank zat en na 71 minuut inviel, had lang geen problemen met Fortuna Düsseldorf. Niklas Süle maakte na ruim een kwartier de 1-0, waarna Thomas Müller niet veel later voor de 2-0 zorgde. Vlak voor rust scoorde Dodi Lukebakio nog de aansluitingstreffer, maar een klein kwartier leek Müller met zijn tweede doelpunt een einde te maken aan de hoop van de bezoekers.



Daar dacht Lukebakio anders over. Hij beleefde het mooiste moment uit zijn carrière door in de Allianz Arena nóg twee doelpunten te maken (waarvan de gelijkmaker in blessuretijd), waardoor Fortuna Düsseldorf met een punt naar huis ging dankzij de hattrick van de Belg: 3-3. Zo won Bayern wéér niet. De laatste zege in de Bundesliga van de Rekordmeister dateert al van 27 oktober (2-1 zege bij Mainz). Bayern heeft nu 21 punten. Liefst negen minder dan koploper Dortmund.