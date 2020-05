Luuk de Jong door het stof na groepsfoto van etentje: ‘Zal niet meer gebeuren’

Naast De Jong staan Argentijns internationals Éver Banega, Franco Vázquez en Lucas Ocampos op de plaat, die is gepost en daarna is verwijderd door de partner van Banega. De groep van twaalf personen is te groot en de afstand te klein, omdat volgens de Spaanse quarantaineregels tien mensen het maximale aantal is en de afstand twee meter moet zijn. De voetballers moeten vrezen voor een straf, omdat ze hiermee niet het gewenste signaal hebben afgegeven na berichten over de herstart van de Spaanse competitie in juni.



Bijkomend probleem is volgens Spaanse journalisten dat de drie Argentijnen niet in dezelfde trainingsgroep als Luuk de Jong zitten. In Spanje mogen spelers momenteel met maximaal tien spelers trainen en in hun vrije tijd elkaar niet op deze manier opzoeken, zo geven ze aan. Die maatregelen zijn getroffen om een eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Iedere trainingsgroep heeft bijvoorbeeld een eigen fysiotherapeut.



Luuk de Jong reageerde via Instagram op de ontstane ophef. ,,Ik wil graag sorry zeggen tegen iedereen die zich gekwetst voelt door de gebeurtenis. Het zal niet meer gebeuren. We willen dat de competitie weer gaat beginnen, we willen alleen maar terugkomen om te spelen”, aldus De Jong. Ook Banega bood zijn verontschuldigingen op het platform aan. ,,Het was een familiebijeenkomst met teamgenoten erbij. Zonder dat we het wisten, waren we verkeerd bezig. Ik wil mijn excuses aanbieden, het zal niet nog eens gebeuren.”