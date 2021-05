Luuk de Jong droomkandidaat van PSV deze zomer, maar spits is gelukkig in Sevilla

Video De Roon moet duwtje aan scheids­rech­ter duur bekopen: vier duels schorsing en 10.000 euro boete

24 mei Marten de Roon begint het seizoen 2021/2022 met een schorsing van vier duels. Ook moet hij een boete van 10.000 euro betalen. Dat is voor de middenvelder van Atalanta zijn straf voor zijn woede-uitbarsting in de slotfase tegen AC Milan, dat met 0-2 won in Bergamo.