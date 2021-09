Luuk de Jong kan op 11 september debuteren voor Barça tegen oude ploeg Sevilla

La Liga had namens de clubs om uitstel gevraagd, omdat de komende interlandperiode in Zuid-Amerika twee dagen langer duurt dan in de rest van de wereld. Daardoor krijgen de clubs hun Zuid-Amerikaanse internationals pas eind volgende week terug.

La Liga was in beroep gegaan tegen het besluit van wereldvoetbalbond FIFA om de interlandperiodes voor Zuid-Amerika vanwege de ‘uitdagingen van de coronapandemie’ in september en oktober met twee dagen te verlengen. Het internationaal sporttribunaal (CAS) stelde de FIFA eerder deze week in het gelijk. De Spaanse clubs moesten de Zuid-Amerikaanse internationals derhalve vrijgeven.