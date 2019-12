Luuk de Jong met Sevilla nipt langs hekkensluiter Leganés

Sevilla staat op 1 punt van Real Madrid voorlopig op de tweede plaats. Bij winst op Atlético Madrid kan FC Barcelona zondagavond de ploeg uit Andalusië weer passeren op de ranglijst.



De Jong was voor rust twee keer dicht bij de openingstreffer. Doelman Iván Cuellar redde bij een kopbal van de Nederlander die niet veel later met een hakje achter het standbeen langs net het doel miste. Beste kans voor de bezoekers was voor Youssef En-Nesyri die in de 53e minuut de bal na een prachtige omhaal net naast zag gaan. Ook de Deen Martin Braithwaite verzuimde Leganés op voorsprong te zetten. Sevilla-keeper Tomas Vaclik pakte zijn inzet. Niet veel later viel het doelpunt aan de andere kant. Sevilla is nu twee maanden ongeslagen. De laatste nederlaag was op 6 oktober uit bij Barcelona.