Luuk de Jong moet mogelijk duel met Chelsea laten schieten

Video Van de Beek speelt hele wedstrijd en ziet Cavani schitteren in slotfase in Southamp­ton

29 november Manchester United leek vanmiddag op weg naar een nederlaag bij Southampton, maar won uiteindelijk met 2-3. Edinson Cavani was de gevierde man bij United, want de 33-jarige spits uit Uruguay was in de tweede helft goed voor een assist en daarna twee goals. De winnende 2-3 kopte hij in de 92ste minuut binnen.