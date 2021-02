Luuk de Jong tegen Frenkie de Jong in halve finales Copa del Rey

Met Karim Rekik en Luuk de Jong in de basis won Sevilla deze week in de kwartfinales met 1-0 bij Almería. Frenkie de Jong ontsnapte met Barcelona aan uitschakeling bij Granada, dat vlak voor tijd met 2-0 leidde. De ploeg van trainer Ronald Koeman wist in de laatste minuten op gelijke hoogte te komen en won na verlenging met 5-3. De Jong, de laatste weken toch al zo trefzeker, nam de vierde treffer voor zijn rekening.



De andere finalist komt uit het tweeluik tussen Athletic Club en Levante. Athletic bereikte vorig jaar samen met Real Sociedad de finale van het toernooi om de Copa del Rey. Die wedstrijd is echter nog steeds niet gespeeld. De Baskische clubs wilden wachten tot er na de coronacrisis weer fans het stadion in mochten, maar zo ver is het nog steeds niet. Het is de bedoeling dat Athletic Bilbao en Real Sociedad op 4 april in Sevilla alsnog gaan uitmaken wie de bekerwinnaar van het seizoen 2019/2020 wordt. De finale van dit seizoen is twee weken later al, op 17 april. Beide finales worden gespeeld in Estadio La Cartuja in Sevilla.