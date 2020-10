Luuk de Jong verliest met Sevilla van Eibar; Osasuna wint nipt en Atlético rekent af met Betis

Vlak voor rust opende Eibar-spits Kike García de score op aangeven van Pape Diop. Voor de 30-jarige spits was het alweer zijn derde competitiedoelpunt van het seizoen. Aan de kant van Sevilla viel Luuk de Jong tien minuten voor tijd in voor Ivan Rakitic. De voormalig spits van PSV kon echter niet voorkomen dat zijn ploeg duur puntenverlies moest incasseren. Zijn nieuwe ploeggenoot Karim Rekik bleef op de bank.

Osasuna nipt lang Athletic Bilbao

Waar Athletic Bilbao lang op een doelpuntloos gelijkspel leek af te koersen, sloeg Osasuna vlak voor tijd toe. In de 81ste minuut schoot Ruben Garcia vanaf elf meter raak: 1-0. Zodoende is Osasuna voorlopig op de vierde plaats terug te vinden op de ranglijst van de Spaanse competitie.

Atlético Madrid boekt simpele zege op Real Betis

Beide ploegen wisten in de eerste helft nauwelijks te imponeren. Luis Suarez was namens zijn ploeg Atlético Madrid nog het dichts bij de openingstreffer, na een slippertje van Real Betis-middenvelder William Carvalho. De Uruguayaanse spits schoot echter net naast het doel van keeper Claudio Bravo.

In de tweede helft was het wél raak voor de ploeg van trainer Diego Simeone. Uit een moeilijke hoek knalde Marcos Llorente in de 46ste minuut de bal overtuigend tegen de touwen: 1-0. Bij Betis ontving Martin Montoya in de 72ste minuut een rode kaart na een overtreding op Yannick Carrasco. Suarez profiteerde in de blessuretijd optimaal van de overtalsituatie en verdubbelde de score.