Luuk de Jong weer belangrijk bij nieuwe koploper Sevilla

De Jong kwam niet tot scoren, maar de spits was wel betrokken bij het enige doelpunt. De van PSV overgekomen aanvaller kon kort na rust vrij doorlopen naar het doel van Granada, maar hij kreeg de bal niet helemaal lekker mee van Joan Jordán. De Jong werd gestuit door twee verdedigers die elkaar daarbij omver liepen, waarna Jordán in de rebound alsnog toesloeg. Tegen Espanyol had de 28-jarige Nederlander ook al een aandeel in de openingstreffer.



Het spel lag in de eerste helft lang stil nadat Granada-aanvoerder Victor Diaz en Sergio Reguilón met hun hoofden tegen elkaar waren gebotst. Diaz kon met een soort badmuts op zijn hoofd verder spelen, maar Reguilón moest huilend per brancard van het veld. De huurling van Real Madrid had tegen Espanyol de score geopend.