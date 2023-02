Luuk de Jong ziet PSV in paar minuten wedstrijd verspelen: ‘We speelden de eerste helft echt heel goed’

Van Nistelrooij zag PSV een hoog niveau halen in de eerste helft, maar de 3-0 uitslag liegt er niet om en maakt het voor volgende week een bijna onmogelijke opgave om nog door te gaan. ,,Het niveau wat je haalt in de eerste helft was top. De fouten die je maakt waardoor je de wedstrijd in korte tijd weggeeft, dat was heel slecht. Dat verschil was enorm groot en daarmee doen we onszelf tekort", sprak Van Nistelrooij na afloop bij ESPN. ,,Dat is het pijnlijke van deze avond. De keuzes die we maken, daarin gaat het mis. We hadden bij de 1-0 drie keer de kans om de bal weg te werken, maar verspelen hem keer op keer. Dat is vragen om problemen", zei Van Nistelrooij, die invaller Lucas Ocampos kort na de rust zag toeslaan met een volley in de verre hoek en een hakbalassist.



,,We hoefden zeker niet in de war te raken door die tegenslag net voor rust, maar kort na rust dekken we niet goed. Het was natuurlijk wel een wereldgoal. Dat was in minuut 48 en dan wordt het een hele moeilijke avond. Ik denk dat we moeten beseffen dat we deze fouten op zo'n avond niet kunnen maken. Vanaf minuut 70 rechten we weer de rug. Joey Veerman raakt nog de paal en Xavi Simons schiet nog voorlangs. We gaan nog bijna met 3-1 weg hier, maar met deze uitslag doen we onszelf tekort. Dat is echt heel zuur.”