Luuk de Jong: Zo loop je door bruisend Sevilla, zo zit je in een lockdown, heel gek

Door Maarten Wijffels



Nog maar drie weken geleden poseerde hij voor een interview met deze krant in het historisch hart van Sevilla. Luuk de Jong nam alle tijd en leidde rond. Het wemelde die zaterdagmiddag van de mensen. Lange wachtrijen bij de gotische kathedraal, bij het koninklijk paleis, bij andere bezienswaardigheden die deel uitmaken van de werelderfgoedlijst. Daarom is het contrast zo gigantisch met nu: ,,Als ik boodschappen doe, is er nu soms geen kip in de supermarkt,’’ zegt De Jong. ,,Of je bent helemaal alleen op straat als je de hond uitlaat. Sevilla is een bruisende stad, in februari was het al boven de 20 graden en leefde iedereen buiten, maar net als de rest van Spanje is de stad nu in lockdown. Het is echt heel gek om mee te maken.’’