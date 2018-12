Luxeproblemen voor Ramsey, Sierhuis en Cassierra switchen van club

Ramsey praat met vijf clubs

Volledig scherm Aaron Ramsey. © Getty Images Bayern München, Internazionale, Juventus Paris Saint-Germain of Real Madrid. De keuze is reuze voor de na dit seizoen transfervrije Aaron Ramsey. Vanaf 1 januari mag de Welshman gesprekken voeren met andere clubs en dat gaat Ramsey volgens de BBC met al de topclubs doen. Een beslissing zou de 28-jarige Ramsey nog niet gemaakt hebben.



Arsenal probeerde het contract van Ramsey met vier jaar te verlengen, maar die onderhandelingen liepen in september spaak wegens financiële en sportieve redenen. Om nog wat geld te vangen voor Ramsey zou Arsenal de middenvelder in januari moeten verkopen. The Gunners vinden de toegevoegde waarde van Ramsey voor het restant van het seizoen echter meer waard dan het geld dat ze nog kunnen krijgen.

Van La Parra naar Middlesbrough

Rajiv van La Parra maakt op huurbasis de overstap van Huddersfield Town naar Middlesbrough. Dat bevestigt de huidige nummer vijf van het Championship, het tweede niveau in Engeland.



De 27-jarige Van La Parra promoveerde twee seizoen geleden met Huddersfield Town naar de Premier League, waarin hij vorig seizoen 33 wedstrijden speelde. De voormalig speler van SC Heerenveen kwam dit seizoen pas tot vijf optredens op het hoogste niveau in Engeland. Manager Tony Pulis van Middlesbrough is blij met zijn eerste winteraanwinst. ,,We wilden hem graag hebben. Rajiv is enorm snel en zo’n speler zochten we.’’



Van La Parra kan morgen nog niet meedoen in de uitwedstrijd van Middlesbrough tegen Derby County.

Sierhuis en Cassierra ruilen

Volledig scherm Kaj Sierhuis (M) © Pro Shots FC Groningen heeft de komst van Kaj Sierhuis bevestigd. De 20-jarige spits wordt voor anderhalf jaar gehuurd van Ajax, dat Matteo Cassierra weer terug ziet keren in de Amsterdam. De Colombiaanse spits kon geen indruk maken bij FC Groningen, waar hij slechts één keer wist te scoren. Zijn huurovereenkomst is per direct ontbonden.



FC Groningen heeft na anderhalf jaar bovendien de optie om Sierhuis definitief in te lijven. De in Athene geboren spits zou dan tot medio 2023 gestrikt kunnen worden. ,,Wij loerden op het moment dat er bij Ajax een opening zou komen om hem over te kunnen nemen en dat moment is nu daar", zegt een verheugde Ron Jans, manager technische zaken bij FC Groningen.

AZ neemt afscheid van talenten

AZ neemt per direct afscheid van Vince Gino Dekker en Ogulcan Sadiroglu. De 21-jarige Dekker kwam afgelopen zomer over van Ajax en had nog een contract tot medio 2020. Dit wordt echter per direct ontbonden. Tot een debuut in de Alkmaarse hoofdmacht kwam het niet in de afgelopen maanden voor de jeugdinternational. Dekker speelde louter wedstrijden (achttien) met Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie.



De 19-jarige Sadiroglu had nog geen contract bij AZ.

Volledig scherm Vince Gino Dekker. © Erwin Spek

De Graafschap haalt Matusiwa

Ajax laat Azor Matusiwa het seizoen afmaken in Doetinchem. De Graafschap strikt de 20-jarige defensieve middenvelder op huurbasis. Matusiwa moet de formatie van Henk de Jong helpen in de strijd tegen degradatie. De Graafschap is momenteel de hekkensluiter van de Eredivisie. Matusiwa maakte op 6 mei 2018 zijn debuut in de Eredivisie tijdens het met 1-2 gewonnen duel van Ajax met Excelsior. Het bleef vooralsnog bij dat ene duel.

Lewandowski wil best bij Bayern blijven

Topscorer Robert Lewandowski werd afgelopen zomer in verband gebracht met diverse transfers, maar de Poolse spits denkt er momenteel zelfs aan tot het einde van zijn carrière bij Bayern München te blijven. ,,Voor mij is het zeker een optie mijn voetbalcarrière te beëindigen bij Bayern’', zegt Lewandowski in Sport Bild. ,,Een transfer zit niet in mijn hoofd. Ik geef toe, in de zomer speelden er andere dingen, maar dat is nu voorbij.”



De 30-jarige aanvaller van het Poolse nationale elftal voelt zich helemaal thuis in München. ,,Het is heel goed mogelijk dat ik nog lang bij deze club blijf. Ik merk dat ik, sinds de geruchten en problemen van tafel zijn, weer voor de volle 100 procent met mijn hart bij Bayern ben.”



Wel geeft Lewandowski aan dat de ploeg versterkingen nodig heeft. ,,We hebben spelers nodig die ons echt beter maken. Ik denk dat het ons meer helpt als we twee topspelers halen dan vijf spelers van een goed niveau.”

Volledig scherm Robert Lewandowski. © Getty Images

Van der Gaag haalt Verberne naar NAC

Trainer Mitchell van der Gaag gaat bij NAC Breda weer samenwerken met Maurice Verberne. De oud-verdediger komt de technische staf van de Brabantse eredivisionist versterken na het vertrek van Jefta Bresser. De 47-jarige Brabander was eerder al assistent van hoofdtrainer Van der Gaag bij FC Eindhoven.



,,Voor mij is dit een mooie stap voorwaarts in mijn carrière en ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van zowel alle individuele spelers als het team’', zegt Verberne, die als prof uitkwam voor Helmond Sport, FC Den Bosch, TOP Oss, RBC, ADO Den Haag en MVV Maastricht. Als assistent-trainer deed hij ook ervaring op in Maastricht.



Verberne tekent een contract tot het einde van dit seizoen bij NAC. In de zomer gaat hij met de clubleiding praten over een mogelijk vervolg van de samenwerking.

Volledig scherm Van der Gaag en Verberne in 2015 op de bank bij FC Eindhoven. © Martijn Buskermolen

Bayern gaat vol voor Chelsea-tiener

De transfer van Callum Hudson-Odoi van Chelsea naar Bayern München zou wel eens één van de grootste van deze winter kunnen worden. Bild en Sky Sports meldden vanochtend dat de Duitse runner-up een tweede bod heeft gedaan op de 18-jarige aanvaller, die pas zes keer zijn opwachting maakte in het eerste van Chelsea. De ‘Blues’ zouden alleen bij bedragen boven de 25 miljoen euro bereid zijn te praten. Ook RB Leipzig heeft belangstelling voor het Britse talent.

Volledig scherm Callum Hudson-Odoi. © REUTERS

‘Daadkrachtig’ Emmen strikt De Leeuw

Michael de Leeuw is na de winterstop weer in de eredivisie te bewonderen. FC Emmen haalde de aanvallende middenvelder op bij Chicago Fire, waar De Leeuw de laatste twee seizoenen onder contract stond. Hij tekent bij de promovendus een contract voor anderhalf seizoen met een optie voor nog een jaar. ,,Er was meer belangstelling, maar FC Emmen was heel daadkrachtig en hun verhaal sprak me erg aan. We gaan ons eerst handhaven, dan doorgroeien", reageert De Leeuw op de website van de nummer 13 in de eredivisie. Hij speelde eerder voor SC Veendam, De Graafschap en FC Groningen.

Moet Dost Real Madrid uit de brand helpen?

Real Madrid oogt kwetsbaar dit seizoen en dat ligt grotendeels aan een gebrek aan goals. In de competitie scoorde de club pas 24 keer in 16 duels - precies de helft van de Barcelona-productie - en Karim Benzema en Gareth Bale maakten er samen pas 10. Sportkrant AS weet dat de directie van Real een lijstje met vijf namen heeft opgesteld die de club na de winterstop van doelpunten zouden kunnen voorzien. Onder hen ‘onze’ Bas Dost, die er ook dit seizoen weer op los scoort voor Sporting Lissabon. De waarde van de 29-jarige Nederlander wordt op 22 miljoen euro geschat. Ook Mauro Icardi (Internazionale), Timo Werner (RB Leipzig), Krzysztof Piatek (Genoa) en Fernando Llorente (Tottenham Hotspur) worden genoemd.

Volledig scherm Bas Dost. © Getty Images

Locadia wil vechten voor kans in Brighton

Jürgen Locadia heeft na een moeizame start bij Brighton & Hove Albion zijn draai gevonden. De voormalig aanvaller van PSV heeft dan ook aangegeven dat hij bij de club uit de Premier League wil blijven en wil strijden voor zijn plek in het team.



Locadia gelooft in zijn kansen bij Brighton. ,,Ik wil niet uitgeleend worden of verkocht worden in januari. Dat is niet mijn plan”, zei de 25-jarige voetballer. De aanvaller scoorde de winnende treffer tegen Everton afgelopen zaterdag. Het was zijn tweede doelpunt in twee duels. ,,Ik heb duidelijk aangegeven dat ik wil spelen en dat ik denk dat mijn plaats hier in Brighton is. Ik weet dat ik een lastige periode had toen ik niet speelde, maar ik heb in de laatste twee wedstrijden laten zien dat ik het verdien om hier te staan.”



Dat er gestreden moet worden om een plek in de basis vindt Locadia alleen maar goed. ,,Iedere speler wil opgesteld worden en het is aan ons om te laten zien dat we willen spelen.”

Volledig scherm Jurgen Locadia. © Getty Images

Anderlecht kijkt verder na 'nee’ Cocu

Phillip Cocu is niet langer in beeld om trainer te worden bij Anderlecht, meldt Het Laatste Nieuws. De werkloze trainer werd na het ontslag van Hein Vanhaezebrouck in Belgische media genoemd als topkandidaat, maar staat zelf niet te springen om vlak na zijn ontslag bij Fenerbahçe weer aan de slag te gaan. Sportieve baas Michael Verschueren en de nieuwe technisch directeur Frank Arnesen hopen voor 7 januari, wanneer Anderlecht op trainingskamp gaat naar Spanje, een nieuwe hoofdtrainer te hebben gevonden. Tot dan neemt interim-coach Karim Belhocine de honneurs waar.



Vanhaezebrouck werd op 16 december ontslagen bij de Belgische topclub. Cocu werd eerder al na enkele maanden de laan uitgestuurd na een mislukt avontuur bij Fenerbahçe. Volgens Het Nieuwsblad wilde de Nederlandse voormalig trainer van PSV bij Anderlecht tot 4 miljoen euro per jaar verdienen.

Volledig scherm Phillip Cocu werd eind oktober ontslagen bij Fenerbahçe. © Getty Images