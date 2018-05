Lyon blijft tweede dankzij productieve Traoré

Lyon leidde bij de rust al met 2-0 door twee treffers van Bertrand Traoré (ex-Ajax en ex-Vitesse). Memphis Depay, de laatste maanden uitstekend in vorm, vervulde deze keer geen hoofdrol. Hij werd in de 77e minuut gewisseld. Maxwell Cornet zorgde als invaller in de 88e minuut voor de eindstand. Kenny Tete bleef bij de thuisclub op de bank.



Met nog twee wedstrijden te spelen, heeft Lyon één punt meer dan nummer drie AS Monaco. De onttroonde kampioen kwam in de uitwedstrijd tegen SM Caen met 1-2 goed weg. Moussa Sylla, ook de maker van de 0-1, besliste het duel in de extra tijd nadat Ivan Santini vijf minuten voor rust de gelijkmaker op het scorebord zette. Caen speelde in de slotfase met tien man door een rode kaart voor Romain Genevois.