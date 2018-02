Lyon geeft in slotminuut zege uit handen tegen rivaal

Bij Lyon speelde Depay de gehele wedstrijd, terwijl Tete na 35 minuten de geblesseerde Rafael verving. Ook Bertrand Traoré (oud-Ajax) en Marcelo (oud-PSV) stonden vanaf de aftrap aan de start bij de nummer vier in Frankrijk, dat Paris Saint-Germain, Olympique Marseille en AS Monaco voor zich moet dulden.



Tegen middenmoter Saint-Étienne kwam Lyon amper in de problemen, maar werden er ook nauwelijks kansen gecreëerd. Mariano Díaz zorgde na twintig minuten voor de vroege voorsprong. De voorsprong leek over de streep te worden getrokken, maar daar dacht Debuchy anders. Hij zorgde in blessuretijd voor de eindstand van 1-1.



Lyon heeft nu 50 punten, achttien punten minder dan koploper 'PSG', dat nog een wedstrijd tegoed heeft. Monaco staat op 57 punten en Olympique Marseille (dat ook een wedstrijd tegoed heeft) heeft 55 punten. PSG en Marseille spelen later vanavond tegen elkaar (21.00 uur).