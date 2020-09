Lyon hoorde niets van Barça: ‘Ook geen vraag naar het prijskaartje van Memphis’

,,Voor nu is er niets gaande wat betreft Houssem Aouar en Memphis Depay. We hebben geen bod ontvangen voor Houssem en ook geen bod voor Memphis", aldus Juninho, die daarmee met klem ontkent dat de Nederlander op weg is naar Barcelona. ,,We hebben geen bod ontvangen, we hebben zelfs helemaal niets ontvangen. Ook geen telefoontje met de vraag naar het prijskaartje van Memphis.”



Volgens de technisch directeur is de Oranje-international dan ook van harte bereid om in de Franse Ligue 1 te blijven. ,,Als hij blijft, is hij ook blij en gaat hij ons helpen een goed seizoen te draaien. De spelers op wie we wél een bod hebben ontvangen, zijn reeds vertrokken.”