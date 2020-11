Lyon verkleint gat met koploper PSG dankzij minimale zege

Lyon profiteert van de uitglijder van PSG, dat vrijdag met 3-2 verloor bij AS Monaco. Met 20 punten uit elf competitiewedstrijden staat Lyon voor in ieder geval even op de tweede plek in de Franse competitie. Het LOSC Lille van verdediger Sven Botman komt zondagavond nog in actie tegen Lorient, en klimt bij een zege weer over Lyon op de ranglijst.