Maakt Kylian Mbappé op de 100 meter een kans tegen Usain Bolt? Deze 3D-simulatie laat het verschil zien

Spaanse bondscoach benadert duel met Italië alsof het zijn laatste is: ‘Uitgelezen kans om iets te winnen’

De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente benadert het duel met Italië donderdag in de Veste van Enschede in de halve van de Nations League alsof het zijn laatste is. ,,Dat doe ik eigenlijk bij elke wedstrijd. Alles geven, omdat het anders voorbij kan zijn. Dat moet de instelling zijn.”