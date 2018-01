Machine van City dendert ook door in FA Cup

Een verrassing leek even in de maak voor de geblokte stuntploeg van Burnley, een haast klassiek Brits elftal vol harde werkers, zo knap zevende in de Premier League – en vanmiddag gesteund door een reusachtig uitvak met 7.500 supporters. Maar binnen een minuut kantelde Sergio Agüero het duel hoogstpersoonlijk, twee keer scorend in een handomdraai, beide keren fraai bediend door Ilkay Gündogan. Eerst anticipeerde de spits slim op een snel genomen vrije trap van Gündogan, daarna was de assist nog veel fraaier: een hakje door het hart van de verdediging: 2-1.



Het was meteen ook de eerste écht geslaagde aanval van de middag. De voetbalmachine uit Manchester draaide een uur relatief stroefjes in eigen stadion, mede doordat de ploeg van Sean Dyche als één stevig blok verdedigde. De openingsgoal van Ashley Barnes was voor rust dan ook niet eens onverdiend, toen de middenvelder schitterend raakschoot na een blunder van John Stones. Maar tien minuten na de dubbeltreffer van Aguëro beslisten Leroy Sané en Bernardo Silva het duel definitief, toen City wat meer ruimte kreeg, en het bij vlagen weer weergaloos speelde: 4-1.