‘Machtige Memphis’ is het nieuwe idool van FC Barcelona: ‘Hij trok zijn superheldencape aan’

SamenvattingMemphis Depay kan al niet meer stuk bij FC Barcelona. De Nederlander redde vorige week al een punt tegen Athletic Bilbao (1-1) en deze week maakte de Oranje-international de winnende goal tegen Getafe ( 2-1 ). Spaanse media zijn dan ook lyrisch over de aanvaller die in Camp Nou belast is met de erfenis van Lionel Messi.

,,Opnieuw Memphis” en ,,Memphis is opwindend”. Memphis Depay heeft niet lang nodig gehad om zichzelf op de Spaanse voorpagina's te schieten. De Nederlander begon met een assist tegen Real Sociedad en gisteravond wist hij voor de tweede wedstrijd op rij te scoren. En niet geheel onbelangrijk: hij zorgde daarmee hoogstpersoonlijk voor de drie punten voor Ronald Koeman en consorten.

,,Memphis Depay is nu al het nieuwe idool van Camp Nou. In deze periode van depressie en onzekerheid stond de Nederlander weer op als leider. Hij zette zijn superheldencape op en maakte na de 1-1 van Getafe een goal", schrijft Marca, het medium dat ook lovend is over Frenkie de Jong. Hij gaf de assist op zijn landgenoot en daarmee was er voor het eerst een volledig Nederlandse FC Barcelona-goal sinds 25 april 2004 toen Giovanni van Bronckhorst een assist op Patrick Kluivert gaf. ,,De Jong faalt nooit. Hij speelde zoals altijd goed en was belangrijk voor zijn landgenoot.”

Het Catalaanse Sport vindt dat FC Barcelona voetbaldroefheid toonde, maar gered werd door de ‘machtige Memphis’. ,,Alleen de machtige Memphis biedt garanties in een ploeg die net zo slecht speelt als in de slotfase van vorig seizoen. De aanvaller is de glimlach waar de Catalanen zich aan vastklampen. De competitie weer eens winnen, lijkt erg moeilijk. Zeven punten uit drie wedstrijden is al heel veel voor dit FC Barcelona.”

Ook Mundo Deportivo had lovende woorden over voor de Oranje-international: ,,Hij was opnieuw de beste speler van Barça. Hij bevestigt dat zijn transfervrije komst een succes is. De Barça-fans hebben hun illusies terug met de Nederlandse aanvaller en geeft Ronald Koeman het vertrouwen dat hij krijgt terug. Hoewel het seizoen nog lang is, lijkt er geen twijfel over de positieve impact van Memphis.” Bij RAC1 hoorde men vooral het gezang op de tribunes van Camp Nou: ,,Van Messi, Messi naar Memphis, Memphis.”

Dat gezang is ook Memphis zelf niet ontgaan: ,,Zelfs in mijn stoutste dromen had ik me niet kunnen voorstellen dat het Camp Nou mijn naam zou scanderen", zei een euroforische Memphis tegenover Sport. ,,Ik ben heel tevreden dat we drie punten hebben door mijn goal, maar ik denk dat dit Barça nog beter kan spelen.”

