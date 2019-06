Madagaskar met groepswinst door in Afrika Cup na zege op Nigeria

Madagaskar had genoeg aan een gelijkspel tegen het al geplaatste Nigeria om zeker te zijn van een plek bij de laatste zestien. Lalaina Nomenjanahary maakte na 12 minuten de openingstreffer. Carolus Andriamatsinoro zette net na rust de eindstand op het scorebord.

In Caïro wist Guinee dat de 2-0-zege op Burundi niet genoeg was voor directe plaatsing. Na een rode kaart voor Christophe Nduwarugira speelde Burundi 80 minuten met een man minder. Guinee profiteerde daar optimaal van via twee doelpunten van Mohamed Yattara. De ploeg van de Belgische bondscoach Paul Put heeft met vier punten wel goede papieren om alsnog verder te gaan. Van de zes poules gaan de vier beste nummers drie ook door.