Madjer al na acht maanden ontslagen bij Algerije

Kane leidt Engeland met hattrick naar achtste finales

16:04 De wedstrijd tussen Engeland en Panama werd een walk in the park, zoals ze dat in Groot-Brittannië zo mooi zeggen, voor de ploeg van bondscoach Gareth Southgate. Het werd liefst 6-1 in Nizhny Novgorod, waardoor Engeland en België definitief naar de achtste finales gaan.