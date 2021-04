Maduro won Copa del Rey in 2008 met Koeman: ‘Vijf dagen later was hij ontslagen’

Maduro zit met zijn gedachten zo weer in april 2008, als je hem er even naar vraagt. ,,Zo, wat een bijzondere weken waren dat. Koeman had mij in januari 2008 gehaald van Ajax, waar ik op 24 februari 2005 samen met Urby Emanuelson mijn debuut maakte in de uitwedstrijd bij Auxerre. 3-1 verloren, een dag later stapte Koeman op. Bij Valencia gaf hij mij direct het vertrouwen en veel speeltijd. In de competitie, maar ook in de Copa del Rey tegen Atlético Madrid (kwartfinales) en FC Barcelona (halve finales) deed ik alles mee. Dat waren fantastische wedstrijden. Nadat we Barcelona met 3-2 hadden verslagen op een geweldige avond in Mestalla, had iedereen het gevoel dat we die beker alleen nog even moesten ophalen in Madrid.”