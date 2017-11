Mager Italië wacht nog helse klus in San Siro na verlies in Zweden

Of was Italië murw gebeukt door Zweden, dat onder aanvoering van Red Bull Leipzig-regisseur Emil Forsberg met passie, vechtlust en overtuiging van zich af beet en geen schim was van de ploeg die zich vorige maand in de Johan Cruijff Arena nog in de luren had laten leggen door Oranje. Al binnen een minuut 'duwde' Ola Toivonen een elleboog in het gezicht van Leonardo Bonucci. Eigenlijk kwam het vanaf dat moment niet meer goed voor de Italianen.



Zweden dicteerde, creëerde een paar kleine kansjes (twee schoten van Forsberg, schuiver van Toivonen), maar het verschil werd niet in treffers tot uitdrukking gebracht. Sterker nog: Italië was er met een kopbal van Andrea Belotti na een voorzet van Matteo Darmian nog het dichtst bij, maar de bal stuiterde net naast de voor Italië verkeerde kant van de paal.