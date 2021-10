Magistraal City heeft geen kind aan Club Brugge, Sporting domineert in Istanbul en houdt hoop

VIDEOClub Brugge had vanavond weinig in te brengen tegen Manchester City. Na de stunts tegen PSG en Leipzig werd de ploeg van Philippe Clement vanavond door de Engelsen op zijn plek gezet.

De eerste dertig minuten kon Club Brugge hoop houden op een stunt, maar nadat Cancelo de bal door de benen van Mignolet tikt is die droom verdwenen. De Belgen wisten weinig tot niks te creëren, terwijl bij City alles op rolletjes loopt. Zonder problemen combineren ze keer op keer door de Belgische verdediging. Mahrez mocht vanaf de stip de ruststand mocht bepalen, na een slordige tackle van N’Koki.

Na rust is het ook éénrichtingsverkeer. Een vlotte combinatie tussen De Bruyne, Mahrez en Walker levert al snel de derde goal op. Vlak daarna brengt invaller en Champions League-debutant Cole Palmer met een knappe goal het hele Jan Breydel stadion in mineur.

Gelukkig was het ook even feest in Brugge. Hans Vanaken schoof een verlengde voorzet binnen voor de 1-4. De aanvoerder scoorde zo voor de derde keer op rij in een Champions League duel en redde zo de eer van de Belgen. Maar het feestje was na een paar minuten al voorbij nadat Mahrez voor de tweede keer Mignolet passeerde.

Club heeft nu vier punten uit drie wedstrijden, waardoor ze niet langer de groep aanvoeren.

Volledig scherm © BELGA

Sporting heeft op bezoek bij Besiktas voor het eerst dit seizoen goede zaken gedaan in de Champions League. In een spectaculair duel (1-4) tegen een chaotisch Besiktas maakten de Portugezen hun kansen goed af.

Besiktas probeerde Sporting te verrassen door de eerste tien minuten hoog druk te zetten. Maar de eerste kans van de Portugezenwas gelijk raak. Coates kopt in alle vrijheid een corner achter doelman Destanoglu. Dezelfde Uruguayaan maakte op identieke wijze de 1-2, vlak nadat Besiktas via Larin de 1-1 had gemaakt.

De derde gevaarlijke kopbal van Coates werd wel door Destanglu gestopt, maar de VAR had een handsbal van Domagoj Vida ontdekt. PAblo Sarabia tekende vervolgens voor de 1-3 vanaf de stip. Even leek Besiktas wat terug te doen via Alex Teixeira. Een ongelooflijke volley van de middenvelder viel perfect in de kruising, maar de Braziliaan bleek net buitenspel te staan.

In de tweede helft waren er genoeg kansen aan beide kanten, maar de goals bleven uit. In de laatste minuten bepaalde Paulinho de eindstand op 1-4 door de bal op wonderschone wijze in de lange hoek te krullen.

In de poule van Ajax heeft Sporting nu drie punten uit drie wedstrijden. Besiktas blijft puntloos.

Bekijk hier de samenvatting van Besiktas - Sporting:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze Champions League video's