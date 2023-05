Magistraal Manchester City plaatst zich ten koste van Real Madrid voor Champions League-finale tegen Inter

Met samenvattingTwee jaar na de verloren finale tegen Chelsea mag Manchester City een tweede poging wagen om voor het eerst niet alleen in spel maar ook in resultaat de beste van Europa te zijn. Met briljant voetbal en een verbluffend overwicht schakelden de Engelsen in de return regerend kampioen Real Madrid uit: 4-0. Op 10 juni wacht Inter in Istanboel.

De honger en de klasse wonnen het van de verzadiging en het conservatisme. Pep Guardiola, een generatie jonger dan zijn rivaal, overtrof Carlo Ancelotti in diens 191ste wedstrijd als trainer in de Champions League, een record dat de Italiaan niet kon vieren. City deed wat het een jaar geleden verzuimde te doen: het voetballend veel mindere Real uitschakelen en zo de finale bereiken.



De krakende carrosserie van Real overleefde de laatste jaren al talloze hobbelige wegen, de sputterende motor zorgde op de meest benauwde en onverwachte momenten nog voor herstel. Maar in het Etihad-stadion was de Spaanse wagen, een model van begin deze eeuw, eindelijk echt rijp voor de sloop.

Twee dik verdiende doelpunten van Bernardo Silva zetten de thuisploeg in de eerste helft op de goede weg, waar City in de tweede helft niet meer van af raakte. Een kopbal van Akanji die via Militao achter doelman Courtois belandde zorgde voor de definitieve klap en, gezien de faam van de rivaal, opluchting bij de Engelsen. Invaller Álvarez maakte de 4-0.

Geen plaaggeest Rüdiger

Guardiola won de eerste zet op het tactische schaakbord, of eigenlijk verloor de ervaren Ancelotti die. Groot moet de opluchting bij Haaland zijn geweest toen hij vernam dat zijn plaaggeest van de eerste wedstrijd, Rüdiger, de man die hem in Madrid 90 minuten lang geen moment rust gunde, in zijn nek hijgde, hem bij zijn middel greep, in zijn oor fluisterde, dat juist die zijn plaats moest afstaan aan de vaste centrale man Militao. Een gebaar van trouw van Ancelotti jegens de Braziliaan die verkeerd uitpakte. Het was Haaland die de eerste twee grote kansen van City kreeg, tweemaal zonder Militao in de buurt.



Ondanks dat hijzelf weer niet scoorde, stookte de Noorse spits zoveel onrust in het strafschopgebied dat de defensie van de Madrilenen voortdurend wankelde. En, belangrijker, er ontstond veel meer ruimte voor de andere Citizens, ruimte die ze in het Bernabéu geen moment hadden kunnen vinden. Toen kon slechts De Bruyne met een afstandsschot scoren.

Volledig scherm Bernardo Silva wordt gefeliciteerd door Erling Haaland. © AFP

Maar in eigen huis walsten zij zonder enige compassie over Real heen, verpletterden zij met sprankelend voetbal en drieduizend driehoekjes de koninklijke rivaal, vorig jaar nog onder andere via hetzelfde City veroveraar van zijn veertiende Europa Cup. Het was die herinnering aan 2022, toen Real uit volledig verloren positie in de slotminuten alsnog de ploeg van Guardiola in de maling nam, waardoor de Engelsen dit keer tóch nog lange tijd niet zeker durfden te zijn van hun zaak.



En dat terwijl het beeld van de eerste helft geen enkele reden voor twijfel hoefde te geven. Bijna 80 procent balbezit voor City, tien aardige tot heel goede kansen, tegenover slechts één enkele dreiging van Real, een ver schot van Kroos op de lat, en verder niets. Vinicius en Benzema onzichtbaar, Modric en Kroos overlopen en Courtois uiteindelijk ook kansloos, na zijn fabuleuze reddingen op de inzetten van Haaland. Het was Bernardo Silva die feilloos twee kansen benutte. Bij de eerste schoof De Bruyne de bal tussen dertigers Kroos en Modric door, bij de tweede kopte Silva de bal uit een rebound goed gemikt binnen.

Real Madrid afgedroogd

Maar het schitterende, verzorgde en vooral immer offensieve voetbal omzetten in Europese glorie, daar heeft het de ploegen van revolutionair en perfectionist Guardiola aan ontbroken sinds hij in 2011 zijn tweede en tot nu toe laatste Champions League met Barcelona won. Bij Bayern liet hij zich al eens verrassen door een Real geleid door Ancelotti, met een beschamende 4-0 nederlaag in de return in eigen huis. Het was 2014 en Modric en Benzema deden toen al mee. Zoals hij wel vaker deed haalde Guardiola die avond zijn gebruikelijke tactiek en opstelling overhoop. ,,Mijn grootste blunder ooit,” zou hij later erkennen.

Bij City, met voorsprong de best voetballende ploeg van Europa, beging hij nu die fout niet. Met Oranje-international Aké nog altijd door een blessure afwezig hield Guardiola vast aan de basis en het spel van de laatste weken. Elf spelers die elkaar blind weten te vinden, resultaat van zoveel wedstrijden samen én vooral de intensieve trainingen. Met als enig verschil met de rest van het seizoen dat Haaland als schutter weer geen beslissende rol had, ondanks zijn grotere vrijheid. Wel een geruststellende gedachte voor de finale tegen Inter: City kan ook vier keer scoren zónder de Noor; kort nadat Álvarez hem verving schoot de Argentijn de 4-0 binnen.

Drie weken wachten City tot zijn tweede finale van de Champions League, nadat het in 2021 van Chelsea verloor. Vóór die tijd kan de ploeg eerst nog de Engelse titel én de FA Cup winnen. Guardiola kan de eerste trainer worden die daarmee voor de tweede maal de treble wint; hij deed dat voor het eerst met FC Barcelona, inmiddels een eeuwigheid geleden.

