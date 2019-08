‘Maguire is op maat gemaakt voor Manchester United’

Met een prijskaartje van 87 miljoen euro werd Harry Maguire vorige week maandag plots de duurste verdediger ooit, een record dat de afgelopen anderhalf jaar in handen was van Virgil van Dijk. Die ging in januari 2018 voor 85 miljoen euro van Southampton naar Liverpool en groeide razendsnel uit tot volgens velen de beste verdediger ter wereld. Evans, die vorig seizoen bij Leicester City een centraal duo vormde met Maguire, verwacht ook veel van de Engelsman. ,,Ik maak me geen enkele zorgen om zijn prijskaartje. Wij voetballers zijn ook mensen, dus het is gek dat er zulke bedragen voor ons worden betaald, maar in de transfermarkt is het gewoon een kwestie van vraag en aanbod,” zegt Evans. De tachtigvoudig international van Noord-Ierland wil Van Dijk en Maguire niet te veel vergelijken, maar ziet zeker overeenkomsten tussen de twee duurste verdedigers ooit.